Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol...
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Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol...

Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır.

Erdoğan:
07.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:10

Erdoğan: "(Karadeniz'de keşfedilen) Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır."

Kaynak: AA

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