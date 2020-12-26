Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz."

Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.