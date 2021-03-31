Erdoğan: "Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır."
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.
Erdoğan: "Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu