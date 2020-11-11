Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine...
11.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:01
Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz"
Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz