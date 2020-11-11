Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine...

Erdoğan: "Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz"