Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."
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Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."

05.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:50
Erdoğan:

Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir.

Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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