Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."
05.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:50
Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir.
Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe