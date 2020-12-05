Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir."

Erdoğan: "Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir.