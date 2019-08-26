Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek

Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi

26.08.2019 16:15
Erdoğan: Kara birliklerimiz çok yakında Fırat'ın doğusuna girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara birliklerinin çok yakında Fırat'ın doğusuna giriş yapacağını söyledi.


Suriye'de, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alındığını bildiren Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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