Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."
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Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."

17.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:40
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir.

Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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