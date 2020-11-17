Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."

Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir.