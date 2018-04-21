Erdoğan, Kandilli Rasathanesi'nin 150. yıl programına katıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 150. Kuruluş Yılı Programı açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ev sahipliğinde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 150. Kuruluş Yılı Programı açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şunları kaydetti; "Ecdadımız rasat yani gözlem konusuna en başından beri büyük önem vermiştir. Yüzyıllar boyunca onların ortaya koyduğu eserler heyecan vericidir. Bugün teknolojideki bütün gelişmelere ve büyük ilerlemeye rağmen değil evreni, daha güneş sistemimizi bile tam çözebilmiş değiliz. Dolayısıyla rasat çalışmaları ilk insandan bu yana önemini koruyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bu ülkenin en önemli deprem araştırma merkezidir. Köprülerden camilere, endüstriyel binalara kadar bakım ve denetimleri gerçekleştirmesini de taktir ediyorum. Deprem ve tsunami alanında AFAD iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar da iş birliği artarak devam etmeli. Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını da taktirle izliyoruz. Gerek tarihteki örnekler, gerekse Marmara Denizi altında yapılan araştırmalar bize bu bölgede yeni bir depremin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Biz de kentsel dönüşüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye'yi Japonya gibi bu alanda en iyi ülkeler arasına sokmayı hedefliyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan; "Asırlar önce bilim dünyasının öncülüğünü yapan bir uygarlığın mirasçıları olmanın bilinci ile, bilimsel anlamda cağımızın önüne geçmeyi hedefleyen bir çaba içerisindeyiz. Bugün bize düşen görev ise yarını ve yarından sonrasını şekillendirecek bilimsel çalışmalar yürütmektir" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kurulduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyetimize miras kalan Türk bilim tarihinin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek; "İlk deprem ölçümlerine 1894 Büyük İstanbul Depremi ardından, Sultan II. Abdülhamid'in emirleriyle İtalya'dan kısa bir süre sonra, ABD'den önce başlatan Rasathane-i Amire, 1911 yılından itibaren İcadiye tepesindeki bugünkü yerine taşınarak Fatin Gökmen hocanın yönetiminde astronomi, meteoroloji ve jeofizik alanında çalışmalarını geliştirmiştir. 1900'lü yılların başından itibaren tutulan meteorolojik ölçüm kayıtları halen arşivlerimizdedir. Dönemin modern cihazları ile 1920'li yıllardan bu yana yapılan deprem ölçümleri ile yer bilimleri alanında ciddi bir birikim oluşmuştur. Bugün rasathanemiz yaptığı gözlemlerle gerek bilim çevrelerine gerekse resmi makamlara hizmet vermekte, deprem, tsunami ve nükleer denemeleri izleme konularında uluslararası boyutta ülkemizi başarı ile temsil etmekte, dünya çapında araştırma kurumlarıyla yaptığı iş birlikleriyle alanında öncü araştırmalara imza atmakta ve aynı zamanda jeodezi, jeofizik ve deprem mühendisliği alanlarında çok değerli akademisyenler yetiştirmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150. Yıl açılış programı kapsamında ayrıca Enstitü bünyesinde yer alan Astronomi Laboratuvarı – Güneş Teleskobu, Kandilli Bilim Tarihi Müzesi, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 150. Kuruluş yıldönümünü kutladığı günümüzde, Merkez ve Laboratuvarları dışında, akademik birimleri ile lisansüstü eğitim veren bir bilim merkezi. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı bir enstitü olarak yüksek lisans ve doktora programları ile ülkemize ve dünyaya akademisyen yetiştiren bir kurum olmanın yanı sıra yaptığı araştırmalarla dünya çapında iddialı projeler yürütüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde; Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeodezi Anabilim Dalı, Jeofizik Anabilim Dalı akademik birimleri; Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi (NDİM), İznik Deprem Zararlarını Azaltma Merkezi ve Astronomi, Meteoroloji, Manyetizma Laboratuvarları ve Afete Hazırlık Eğitim Birimi laboratuvarları yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, deprem konusunda gözlem, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek bir bünye altında toplayan kuruluş olarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor.