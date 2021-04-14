Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak.
Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş