Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."
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Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Erdoğan: '(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak.'

Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak.

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Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Erdoğan: "(Kanal İstanbul Projesi ile) İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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