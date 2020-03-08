(ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli başlıklarda önemli mesajlar verdi. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da konuştu.

DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM GÖNDERDİ Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, terör örgütü PKK'nın evlatlarını kaçırdığı Diyarbakır annelerine selam gönderdi. Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen ve Esma astsubay ile sınırlar içinde ve dışında katledilen yüzlerce kadının, istiklal mücadelesinin günümüzdeki bayraktarları olduğunu söyledi. "81 VİLAYETİMİZİN HER BİRİNE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış birileri 'israf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Şu mu israf? Hayatınızda sizin böyle bir yol, böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? CHP zihniyeti, sizin bırakın icraatınızı hayalleriniz bile bunlara ulaşamaz. Elbette bu projeyi sonuçlandırdık diye tamam demiyoruz. Yeni projeler, yeni çalışmalar, yeni eserler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir ilimizi, ilçemizi ihmal etmeden bize oy versin, vermesin 81 vilayetimizin her birine hizmet götürüyoruz. Şimdi bu yollardan sadece AK Partililer mi geçecek? CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi geçmeyecek mi? Herkes için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.İki hafta önce İzmir'de yapılan törene değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir milletvekili olduğunu ifade ederek, "Ona da hafta içi davet yaptım. 'Bak dedim önemli bir açılış yapacağız İzmir'de, muhakkak gel.' Gelmedi. Hatta toplantıda sordum 'burada mı?' diye. Yok." ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Türkiye'yi, ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık, eğitimle beraber, kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacağız. Hiç şüphesiz bunların başında yüz yılın projesi olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin çılgın proje dediğimiz Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu dar, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör, vatandaş iş birliğiyle boğazın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" diye konuştu.

TEST SÜRÜŞÜNÜ ERDOĞAN YAPTITörenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminde test sürüşü yaptı.

Görüntü Dökümü: ------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı test sürüşü-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması -Katılımcılardan görüntüler-Detay görüntüler

Kaynak: DHA