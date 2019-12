Erdoğan: (Kanal İstanbul) Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz

21.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:48

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul 'a başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Birliği Buluşması ve Ödül Töreni'ne katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programa Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, "Türk ekonomisinin tüm alanlarıyla birlikte ihracatta hala hak ettiği seviyenin çok gerisinde olduğunu biliyoruz. İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Tabii bunun için öncelikle küresel rekabette bizi öne çıkartacak şekilde mal ve hizmet üretimimizi artırmamız gerekiyor. Dünyada her iki konuda da ayrı ayrı öne çıkmış ülkeler bulunuyor. Bizim, Türkiye olarak ikisini birlikte gerçekleştirmemiz şarttır. Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz imkanlar bize mal ve hizmet tasarımı geliştirilmesi, üretimi, ihracatı konularında avantaj sağlıyor" dedi.

"ARTIK TÜRKİYE'YE ZARAR VERMENİN BİR BEDELİ VARDIR"Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehditlerinin ve ekonomik saldırıların artmasının gerisinde işte bu büyük potansiyelin harekete geçmesinden duyulan rahatsızlık vardır. Ama bu büyük dirilişe, bu büyük uyanışa, bu büyük şahlanışa Allah'ın izni ve yardımıyla kimse engel olamayacaktır. Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye ve Türk milletine bugüne kadar diz çöktüremediler, inşallah bundan sonra da bunu başaramayacaklardır. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar, karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi 'boş atıp dolu tutma' yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar, eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız. Ülkemizin elde ettiği her bir başarı, milletimizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

KANAL İSTANBUL Erdoğan, "Yıllarca Türkiye'yi kendi iç çekişmeleriyle oyalayanlar bu kez hezimete uğradılar. Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar, inşallah durduramayacaklar. İçeride, dışarıda. Özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, o da çıkıyor diyor ki 'yapamayacaksınız' ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. 'Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır' diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi zait addediyorum da böyle söylediği için bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şey hatırlatmak istiyorum, bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin. Bu, üstelik şu anda ana muhalefetin başında. Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul çevreci özelliğinin yanı sıra Türkiye'ye kazandıracağı haklar da var. Selimiye önünde tanker 7 ayı aşkın bir süre yandı, hiçbir şey yapılamadı. Boğazda birçok kez kuru yük gemileri, tankerler yalılara kaç kez tankerlerin bindirdi. Her an bu, bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz'den Marmara'ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla çevre güzelliğine de inşallah bu kanalla İstanbul'umuz sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"CARİ FAZLA VERİR HALE GELDİK"Erdoğan, "Ekonomide de sadece 'her şey iyi, güzel, hoş' demekle çarklar dönmüyor, tencere kaynamıyor. Bunun için somut gelişmelere, elle tutulur, gözle görülür icraata ihtiyaç vardır. Son dönem verilerine baktığımızda işte bu somut gelişmeleri görebiliyoruz. Ekonomik Güven Endeksi, Kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son 2 aylık artış yüzde 6,2'yi aştı. Kasım ayında kurulan şirket sayısı -hani diyor ya 'Bütün şirketler kapanıyor'. Ben sana resmi rakam veriyorum, dikkat et, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti. Konut ve otomobil piyasalarındaki canlanmayı herhalde görmeyen yoktur. Konut satışları kasımda yüzde 54,4 ve otomobil satışları da yüzde 3,5 arttı. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz olanlar maalesef yok sattı. İhracatımız genel ticaret sistemine göre 180 milyar doları bulurken, turist sayısında 50 milyonun üzerinde yeni bir rekor bekliyoruz. Mal ihracatımızda elde ettiğimiz 180 milyar dolarlık gelirin yanı sıra hizmet ihracatında elde ettiğimiz tarihi başarıyla cari fazla verir hale geldik. Hizmet ihracatımız 2002'de sadece 14 milyar dolar iken, bu yılın Ekim ayı itibarıyla yıllık 53 milyar dolara kadar yükseldi. Ekim ayı itibarıyla cari fazla rakamı 4,3 milyar dolar oldu. Mal ve hizmet üretiminde daha rekabetçi bir ekonomiyle, pazar çeşitliliğimizi de artırarak bu eğilimi sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.

"SİZ KİMDEN YANASINIZ?"Erdoğan, "Bir taraftan askeri güvenlik anlaşması, öbür taraftan evet kıyılarla alakalı, denizlerdeki haklarımızla alakalı anlaşma imzalandı. Ama bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefeti de, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız? Bu memleketten, bu milletten yana mısınız, yoksa atalarımızın bir sözü var onu söylemeyeyim. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz ama milletimiz bize yeter. Biz onlarla beraber bunu sürdüreceğiz. Milletimizin dirayeti ve dostlarımızın duası sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek, 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını güven ve huzur içinde hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakmak için çok daha çalışacak, daha sıkı mücadele edeceğiz. Çünkü bu ülke hepimizin. Çünkü önümüzdeki gelecek, hepimizin ortak geleceği. Bizim kendimize ait hissettiğimiz bir başka vatanımız yoktur. Bizim gölgesine sığınacağımız bir başka bayrağımız yoktur. Bizim günde beş vakit duymadan huzurla yatağa gireceğimiz bir başka ezanımız yoktur. Öyleyse taşıyla, toprağıyla, insanıyla, tüm değerleriyle ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir. Yüreğimizde işte bu ateş yanmaya devam ettiği müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimse istiklalimizi ve istikbalimizi elimizden alamaz. Bunu bir asır önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşımızda yapamadılar. Bunu yapmaya 15 Temmuz'da da güçleri yetmedi. Çanakkale'de kuleler yükseliyor. Artık 100 metreye doğru varıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Nereyi, nereye sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"EĞER LİDERSENİZ, VERDİĞİNİZ KARARI SONUNA KADAR TAKİP EDER VE İŞİ BİTİRİRSİNİZ"Erdoğan, "Yavuz Sultan Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve Osman gazi Köprüsü'yle ilgili de 'yapamazsınız' denildi. İsteseniz de yaptık, istemeseniz de yaptık. Her şeyden önce öyle sıradan olay değil bu iş. Eğer liderseniz, verdiğiniz kararı sonuna kadar takip eder ve işi bitirirsiniz. Şu anda düşünün artık İstanbul-İzmir 3,5 saat. Bunların ufku buna yetmez. Hayal dahi bunlar bunu edemez. İnşallah daha güzel günler var önümüzde. Şehir hastaneleri, diyoruz. Niye yapıyorsunuz diyorlar" dedi.

"SSK'NIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPTIĞINDA İFLAS ETTİRDİ"Erdoğan, "Bu beyefendi SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi. Biz şimdi şehir hastanelerini yaparak, halkımıza adeta 5 yıldızlı otel lüksünde hastaneler yaparak olayı farklı yere doğru taşıdık, taşıyoruz. Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu da parçalayıp attık. İnşallah bundan sonra da önümüze çıkan her engeli aynı şekilde kararlılıkla aşacağız" şeklinde konuştu.



Kaynak: DHA

- İstanbul