Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü
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Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

23.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:06
Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
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