Erdoğan, Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü

23.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:06

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA