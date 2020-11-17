Erdoğan: "Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek."
17.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:14
Erdoğan: "Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.
Erdoğan: "Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun