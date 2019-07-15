Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar...

Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar...

Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir."

Kaynak: AA
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