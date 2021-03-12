Erdoğan: "Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını...
12.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:39
Erdoğan: "Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.
Erdoğan: "Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu