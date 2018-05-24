Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde 3 bin 600 ek gösterge müjdesini verdi. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız" dedi.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLER YARARLANACAK?

Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Bunu aşağıdaki tablo sayesine rahatlıkla görebilirsiniz.

Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi almayı istemektedirler.Ek göstergelerinin yükseltilmesini isteyen Devlet memurları arasında öğretmen ve hemşireler de bulunuyor.

ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİN EK GÖSTERGESİ

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında "öğretmen" unvanlı kadrolarda ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık bilimleri lisansiyeri olarak "hemşire" unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, bu unvanların 1 inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamında yararlanmaktadırlar. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği yaratmaktadır.

EK GÖSTERGE 3 BİN 600 OLURSA NELER DEĞİŞİR?

Öğretmen ve hemşirelerin(sağlık bilimleri lisansiyeri) ek göstergelerinin 1 inci derece kadrolar için 3000'den 3600'e yükseltilmesinin ilgili Devlet memurlarına neler kazandıracağının bilinmesinin, ek gösterge yükseltilmesi taleplerini etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle, 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan "öğretmen" ve "hemşire" kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine nasıl yansıyacağını görmek amacıyla yaptığımız değerlendirmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.