Erdoğan: "Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir."
12.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:14
Erdoğan: "Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir.
Erdoğan: "Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu