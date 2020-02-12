Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

12.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:32
Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı 'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı kabul etti.

Kaynak: AA
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