Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
12.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı kabul etti.
Kaynak: AA