Erdoğan: "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile...

Erdoğan: "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir"