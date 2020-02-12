Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

12.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:50

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, "Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine, "Şu anda İdlib'deki devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik bu sabah. Bu değerlendirmede özellikle karşılıklı, şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar" dedi.

'BU HAREKETE MÜSAMAHA İLE BAKMAK İSTEMİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın kararlılıkla devam ettiğini kaydederek, "Orada geri adım atma söz konusu değil. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib'den Türkiye'ye yönelik malum bir iltica hareketi var. Bu harekete de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Bunu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak da o insanları orada iskan edelim istiyoruz" diye konuştu.Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine de "Olabilir" cevabını verdi.'TEMENNİ EDERİZ Kİ ADİL BİR KARARA VARILIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in, parkta Ayşe D.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmasının hatırlatılması üzerine, "Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu. Bundan sonraki süreç yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA