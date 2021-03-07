Erdoğan: "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
07.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:25
Erdoğan: "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu