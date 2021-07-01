Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine...
Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.
Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ