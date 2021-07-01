Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine...
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Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine...

Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Politika

Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.

Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine... - Haberler
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