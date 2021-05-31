Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile...
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Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile...

Erdoğan: '(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.

Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile... - Haberler
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