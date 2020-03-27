Erdoğan kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
27.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
- İstanbul
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA