ERDOĞAN KABİNE ÜYELERİ İLE VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI YAPTI
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
27.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:57
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: DHA