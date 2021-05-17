Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...
Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."
Erdoğan: " (Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ