Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...
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Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...

Erdoğan: '(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Erdoğan: " (Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama... - Haberler
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