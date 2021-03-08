Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını,...
08.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:34
Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz