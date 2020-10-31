Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum."
31.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:18
Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.
Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz