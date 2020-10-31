Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum."

31.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:18
Erdoğan:

Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.

Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sevim Emre Danla Bilic Hande Erçel Hakan Taşıyan
Spor Yücel İldiz Cüneyt Çakır Eddie Newton Arda Kardeşler Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 15:18:35. #1.15#
title