Seçim Startını İzmir'den Veren Erdoğan, İbrahim Tatlıses'i Sahneye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde büyük bir sürprize imza atarak milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.

STARTI CHP'NİN KALESİNDEN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alınmasından sonra ilk mitingini İzmir'de yapıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, İzmir'den milletvekili aday adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti."

'YAYLALAR' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER

'Yaylalar' türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak Erdoğan'la birlikte söyleyen Tatlıses, bir anısını da anlattı. Tatlıses, oğlu İdo iki aylıkken villasına doğalgaz bağlanması için İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ı aradığını ve kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü söyledi.

"BİZ DİNİN SİYASETE ALET EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi, sürekli laikliğin din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine karşı çıktık. Biz dinin siyasete alet edilmesine karşıyız.

"KEMAL YANDIN, BAY KEMAL YANDIN!"

Milletimizin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara biz karşı koyduk. Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen, tankların yanında duruyor. Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin.