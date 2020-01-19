Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti
Haberler » Dünya » Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti - Haberler

Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.

19.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:58
Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti

Zirvesi'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri