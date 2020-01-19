Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti

19.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:58

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.

Kaynak: DHA