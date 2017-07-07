Erdoğan, İtalya Başbakanı ile Görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.
Erdoğan, Abe'yi açık açık uyardı: FETÖ Japonya'da her kılığa giriyor
Sakarya'daki vahşette anne ve bebeğini katleden caniler tutuklandı
Atatürk Havalimanı'nda bomba paniği!
Fenerbahçe'de Volkan Şen dönemi resmen bitti
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li, silahlarıyla yakalandı
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
TV programında öğrendi! Baba olduğuna sevinirken DNA raporuyla yıkıldı
Son dakika! Darbe girişimine katılan erlerle ilgili flaş karar
Güvenliğin kafa attığı Baykal'ın oğlu Ataç, saldırı anını anlattı
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
Akıllı telefonlar bizleri aptallaştırıyor mu?
Ünlü yıldızların fotoğrafçısının gençlik hali dumur ediyor!
G20'ye en sıradışı tepki: Binlerce eylemci zombi oldu!
Polis aracı başka bir polis aracına çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Teröre bir darbe daha! PKK'nın silah ve mühimmat deposu bulundu