Erdoğan, İtalya Başbakanı ile Görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı ile Görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com