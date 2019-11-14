Erdoğan: "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine...
14.11.2019 03:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Erdoğan: "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır"