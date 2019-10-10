Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...
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Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.

10.10.2019 13:50
Erdoğan:

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."

Kaynak: AA
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