Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...
Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.
10.10.2019 13:50
Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."
Kaynak: AA