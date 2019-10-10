10.10.2019 13:50

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."

Kaynak: AA