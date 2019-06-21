Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma...

Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum."

Kaynak: AA
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