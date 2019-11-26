Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor

26.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.View on euronews