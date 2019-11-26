Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.
26.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor