Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor
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Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.

26.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:27

Cumhurbaşkanı , 'nden (CHP) bir ismin 'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor
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