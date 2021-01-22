Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."
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Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."

22.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:42
Erdoğan:

Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.

Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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