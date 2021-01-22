Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."
22.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:42
Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.
Erdoğan: "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu