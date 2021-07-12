Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
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Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...

Erdoğan: 'İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum.

Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.'
Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız."
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi

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Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon... - Haberler
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