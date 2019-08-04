Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda araç kullandı.

4.08.2019 18:56
Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda araç kullandı

Kaynak: AA
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