Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda araç kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda araç kullandı
Kaynak: AA
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