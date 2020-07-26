Erdoğan: "İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı... Erdoğan: "İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor.

Erdoğan: "İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. " Kaynak: AA