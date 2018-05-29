Erdoğan, İstanbul'da Konuştu: Sayın İnce Sana Bir Nasihatte Bulunayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim zaten sandıkta sana gereğini gösterecek" dedi.

"SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTE BULUNAYIM"

Sayın İnce sana bir nasihatte bulunayım. Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim zaten sandıkta sana gereğini gösterecek.

Sadece bu değil. Buranın bir özelliği var. Nedir? Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı'nın büyüklüğü ne biliyor musunuz? 12 bin dönüm. Dünyadaki devasa örneğin Amerika'daki Central Park, İngiltere'de Hyde Park. Central Park, bunun dörtte biri üçte biri küçüklüğünde olacak. Biz Türke yakışanı yapacağız. Biz Türk milletine yakışanı yapacağız. Ve biliyorsunuz bir çok stadyumlar yaptık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'nı biz millet bahçesi haline dönüştürdüğümüzde…

"EYY İNCE SEN BUNLARDAN ANLAMAZSIN"

Şimdi geçen akşam Yenikapı'ya polislerimizle iftara geliyorum. Gelirken baktım ki deniz kenarında vatandaş iftar sofralarını kurmuş. Onlar iftar sofralarını kurunca ben şöyle hemen şoförüme dedim ki "burada hemen bir dur" Durdurdum, indim. Hemen vatandaşlarımızın yanına geçtim. Ve vatandaşlarımızla beraber sohbete başladık. Hemen orada bir ufak butik de olsa bir miting alanı oluşturduk. Resimler, mesimler vesaire güzel buluşmalar oldu.

Bazıları sorunlarını anlattı vesaire. Fakat, bir taraftan da devam ediyoruz. Bir gerçeği anlatıyor. Nedir o? Bak bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var. Allah nasip eder 24 Haziran'da milletim bize bu görevi verdiği andan itibaren zaten 29 Ekim'de inşallah o dev havalimanımızın açılışını yapacağız. Onun da özelliğini söyleyeyim. Sayın İnce onu da öğren.

İlk etapta yolcu sayısı ne olacak biliyor musun? 90 milyon yıl kapasiteli bir havalimanı. 2023'te ne olacak biliyor musun? 150 milyon yıl yolcu kapasitesi olacak. Ve bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var. Ey İnce sen bunlardan anlamazsın.

"KİM Kİ O GİDECEĞİM SORACAĞIM YA"

Allah rahmet etsin geçmişte havalimanı uçaklar bunlar yapılmıyor muydu? Yapılıyordu. Ne oldu? Ya siz o insanları bile önlerini kestiniz, onların attığı adımları gazocağı fabrikasına dönüştürdünüz. Ama AK Parti zihniyeti bu değil. AK Parti tam aksine geldiğinden bu yana, devamlı arayış içinde devamlı yeni adımlar atmanın gayreti içerisinde. Ve çok ilginç. Yalan üstüne yalan. Enteresan yalanlardan bir tanesi daha. Ben AK Parti'yi Pensilvanya ile görüşerek adımını atmışız. Dün Akhisar'da söyledim. Dedim ki, buradan sesleniyorum dedim.

Benden cevap istedi. Aslında muhatap alınacak kalitede, kariyerde birisi değil. Bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını ispat etmekte sen mükellefsin. 'Eğer ispat edemezsen namertsin' dedim dün Akhisar'da. Milletime de bunu duyuruyorum. Ya benim hayatımda belediye başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı, o zaman 2 veya 3 kere kendisiyle görüşmem olmuştur. Ama partimi kurarken asla. Kim ki o gideceğim soracağım ya?

"BİZ PENSİLVANYA'YA DEĞİL HALKIMIZA GİTTİK"

Biz kime gittik biliyor musunuz? Pensilvanya'ya değil. Ya? Halkımıza gittik. Bilimsel görüşmenin sonucunda amblemimize varıncaya kadar, adına varıncaya kadar partimizin kurulmasının gereğini milletimizden aldığımız icazetle kararını verdik. Ey gidi İnce. Biz bir yerden gelen talimatla değil, milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık.

"İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN"

Şimdi ispat edeceksin, söyleyeceksin. Ben Pensilvanya'ya gitmişsem kiminle gitmişim? İspat et. Yanımda birileri varmış, ispat et. İspat etmezsen namertsin. Bak yine söylüyorum. Türkiye'nin ve İstanbul'un dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Bak çıkmış Kanal İstanbul'a karşıymış. Yaptırmam diyor. Ya sen kimsin? Sen kimsin de neyi yaptırmayacaksın? Ey benim sevgili vatandaşım, eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsak, yalı faciaları yaşamak istemiyorsak Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini sizlere hatırlatıyorum.

Kanal İstanbul'un yapımıyla birlikte biz çevre facialarına karşı, çevre katliamı her an olabilir Boğaz'da. Biz Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve dünyada bir marka olacak orası. Ey İnce, bunu milli bütçeden değil, kamu özel… Bunları da öğrenmek istiyorsan bunları da sana ayrı bir ders olarak veririz. Bugüne kadar dev yatırımları bu sistemle yaptık. Yoksa cepteki parayı harcamak kolaydır.