Erdoğan: İstanbul, 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür (2)

'İRAN'A BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan gelen doğal gazın kesintiye uğramasıyla ilgili soruya cevaben, "Şimdi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Tam aksine, bu iddialar yalandır. Cumhurbaşkanı İbrahim Bey'le de yaptığım görüşmede kendilerine söyledim. Onlar 'Bir arızadan ötürü bu işi şöyle bir 10 gün, 15 gün erteleme durumumuz olacak' dediler. Biz kendilerine daha önceden 'Bu işi hazirana kadar ertelemek suretiyle eğer bu gaz akışı devam ederse biz de bu sert geçen kışı daha rahat şartlarda geçiririz' dedik. Tabii şu anda İran'da da kış şartları çok sert, onlar da bundan dolayı bir sıkıntıları olduğunu bana ifade etti. Bütün bunlarla beraber de 'En kötü şartlarda bir 10 gün burada bir esneme yaparsak bu süreci atlatırız' dedi, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada da tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir ekibi gönderdik. Ayrıca BOTAŞ'tan bir ekibimiz orada. Onlar da görüşmelerini yapıyorlar. Öyle zannediyorum ki fevkalade bir durum olmadan şöyle bir 10 gün, bilemediniz 15 gün içerisinde tekrar bu akış devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kademeli tarifenin, elektriğin verimli kullanımını teşvik etmeyi amaçladığını belirten Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın kullandığı elektriğin sübvanse edilmesini sağlamak. Uygulama henüz yeni başladı. Önümüzdeki günlerde kullanım verileri de takip edilecek" dedi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,