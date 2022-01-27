Erdoğan: İstanbul, 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batılı kredi değerlendirme kuruluşlarının İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini finansal sıkıntılar sebebiyle riskli kategorisine aldığını belirterek, "Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya köşkünde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kar yağışları sonucu yollarda yaşanan trafik sıkıntısına ilişkin değerlendirme yaptı. Kar yağışını asla bir felaket olarak telakki etmediğini bildiren Erdoğan, "Zira kuraklıkların ülkemizde ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği ve birçok yerlerde bitki, meyve, sebze gibi sıkıntıları artık geride bıraktık. Tüm tarımda yaşanan sıkıntılar ortada, hep yağmur yağmur diye bekledik. Şimdiyse kar yağışı gelince farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Kar yağışını engellemek elimizde değil ama karın sebep olduğu, özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Belediye'nin öz gelirlerinin yok edildiğine işaret eden Erdoğan, "Giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen parayla karşılanmaya çalışılmıştır. Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış belediye hızla borç batağına saplanmıştır. Bilindiği gibi Batılı kredi değerlendirme kuruluşları CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini finansal sıkıntılar sebebiyle riskli kategorisine almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.