Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Vekilleri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Tarabya'da bulunan Huber Köşkünde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için eldeki tüm imkanların kullanıldığını belirterek, "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti ve birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, milletvekillerine Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA