Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar'ın yapacağı çalışmaların...

Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar'ın yapacağı çalışmaların önemini vurguladı.