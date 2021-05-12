Erdoğan: "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu...
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Erdoğan: "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu...

Erdoğan: 'İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Erdoğan: "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

Erdoğan: "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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