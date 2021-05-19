Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...

Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz.