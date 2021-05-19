Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...
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Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...

Erdoğan: '(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz.

Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Erdoğan: "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla... - Haberler
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