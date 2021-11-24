Erdoğan: İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tahliye politikalarına 'dur' demeliyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş gayesi olan Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına 'dur' demeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz hafta göreve başlayan yeni Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin İbrahim Taha'yı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Genel sekreter olarak ilk resmi ziyaretini İSEDAK vesilesi ile Türkiye'ye yapmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Kendisine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, uluslararası toplumun Suriye'de yaşanan mezalimi de durduramadığını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli güvenliğimize tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Libya'da meşrutiyetin yanında durarak verdiğimiz destek sayesinde sahada denge sağlanmış, siyasi sürecin ilerletilmesi mümkün olmuş ve tüm ülkeyi temsil eden milli birlik hükumeti kurulmuştur. Libyalı kardeşlerimizin kalıcı istikrar, barış ve refahın tesisi yönündeki çabalarına güçlü desteğimizi devam ettiriyoruz. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Teşkilatımızın da kuruluş amaçları doğrultusunda bu konuda hassasiyet göstermesi yönündeki beklentimizin bu vesile ile altını tekrar çiziyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 37'nci İSEDAK Toplantısı'nda yapacağımız istişarenin ve alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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