Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için...
Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.
Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur."
Kaynak: AA
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