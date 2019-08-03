Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için...

Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için...

Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

3.08.2019 14:53
Erdoğan:

Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur."

Kaynak: AA
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