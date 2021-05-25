Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir...
Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir.
Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü