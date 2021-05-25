Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir...
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Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir...

Erdoğan: '(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir.

Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Erdoğan: "(İslamofobi) Batının bu tehdidin boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan başka bir... - Haberler
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