Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."
25.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:03
Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür.
Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten