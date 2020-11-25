Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."
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Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."

25.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:03
Erdoğan:

Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür.

Erdoğan: "İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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